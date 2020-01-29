شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

استهل سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، مع صعود أسهم شركات أبل وبوينج وجنرال إلكتريك بعد الإعلان عن نتائج أعمالها. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 97.68 نقطة أو 0.34 بالمئة ليصل إلى 28820.53 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 13.22 نقطة أو 0.40 % إلى 3289.46 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 48.58 نقطة أو 0.52 % إلى 9318.26 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.