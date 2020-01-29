ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة بشدة في ديسمبر كانون الأول مع تعافي الواردات، مما بدد أثر زيادة محدودة في الصادرات، لكن ما زال من المتوقع أن تكون التجارة دعمت النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن عجز التجارة السلعية زاد 8.5 بالمئة إلى 68.3 مليار دولار في الشهر الماضي. وانخفض عجز التجارة السلعية على مدى ثلاثة أشهر متتالة مدفوعا بتراجع الواردات.
وفي ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الواردات السلعية 2.9 بالمئة إلى 205.3 مليار دولار بعد أن انخفضت 1.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وزادت صادرات السلع 0.3 بالمئة الشهر الماضي إلى 137 مليار دولار بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة في نوفمبر تشرني الثاني.
وخصمت التجارة 0.14 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بوتيرة سنوية 2.1 بالمئة في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
كانت هذه تفاصيل خبر اتساع عجز تجارة السلع في أمريكا في ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.