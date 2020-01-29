شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون: شبكة STC ستحمل العلامة التجارية لشركتنا حال إتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، إن الشركة ستستمر بعلامتها التجارية في حالة إتمام الصفقة المحتملة، للشركة الأم لبيع 55% من أسهم الشركة بمصر لـSTC السعودية، مضيفا أن القيمة الخاصة للصفقة التي أعلن عنها اليوم كان متفق عليه بين الطرفين.

وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الرئيس التنفيذى لفودافون والمهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بالشركة ونهى سعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وكشف أيمن عصام أن عملية تقييم الشركة ستستغرق مدة ما يقرب من 90 يوما يتبعها إبلاغ الشركة المصرية للاتصالات بنتيجة التقييم في حالة رغبتها في الشراء.

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وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021