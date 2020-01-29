شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون يكشف أسباب بيع حصة الشركة بمصر ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر تفاصيل عملية البيع المحتمل التى أعلنت عنها فودافون العالمية لاسهمها بفودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية STC، موضحا أن الشركة العالمية ستركز على السوق الأوربى خلال الفترة المقبلة لاسيما فيما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس للمحمول، إلا إنها ستبقى علي استثمار ها بفودافون للخدمات الدولية بمصر و التى استحوذت عليها مؤخرا.

وأكد فرومان خلال مؤتمر صحفى بشأن الصفقة التى أعلنت تفاصيلها اليوم، أن استحواذ اس تى سي على حصة فودافون العالمية يثبت أن السوق المصرى واعد وبه فرص كبيرة للاستثمار، كما كشف عن مزايا سيحصل عليها العميل لاسيما بخدمات التجوال الدولى.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.