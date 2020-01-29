شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع قليلاً..و"ناسداك" يتحول إلى الاستقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم رغم الصعود القوي في بداية الجلسة، لكن "وول ستريت" عاودت الوقوع تحت وطأة الضغوط في ظل انتشار فيروس "كورونا" وسط ظهور حالات إصابة في المزيد من الدول لعل آخرها الإمارات.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص معدل الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، وعقب القرار، سيعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤؤتمرا صحفياً للتعقيب على القرار.



وتتدفق نتائج أعمال الشركات الأمريكية عن الربع السننوي الأخير من العام الماضي، حيث أعلنت "آبل" أمس عن تحقيق أرباح قياسية وإيرادات أعلى من التوقعات، بينما أعلنت "بوينج" اليوم عن تسجيل أول خسارة سنوية منذ عام 1997.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش بنسبة0.3% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 28808 نقاط، وارتفع "ناسداك" بأربع نقاط إلى 9274 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نصف نقطة) إلى 3276 نقطة.