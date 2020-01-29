شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، وبدعم الانخفاض المفاجئ فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.35$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.95$، وسجل أدنى مستوي عند 53.68$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.2% ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 52.18$ المسجل فى اليوم السابق.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 كانون الثاني/يناير،فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف التوقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 428.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 تشرين الأول / أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر،ليظل الإجمالي عند 13.0مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.