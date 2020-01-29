شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم المصرية للاتصالات 20% عقب عمليات الاستحواذ المرتقبة لفودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 20% خلال يومين شهد سهم الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين بنسبة وصلت إلي 20%، حيث وصل سعر السهم خلال جلسة افتتاح اليوم إلي مستوى 11.20 قرش بزيادة نسبتها 10% وسط توقعات بزيادة تلك النسبة وانتعاش حركة التداول خلال الاسبوع الجاري.

كما شهد السهم أيضا ارتفاعا بنسبة 10% خلال جلسة أمس ووصل سعر السهم إلى سعر 10.57 قرش، وتم إغلاق الجلسة على سعر 10.20 قرش بزيادة 6%، وجاءت تلك الزيادة في أعقاب الإعلان عن الاستحواذ المرتقب لشركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر وتمتلك المصرية للاتصالات الحصة الباقية والبالغة 45%.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أكدت الشركة في بيان صادر للبورصة المصرية أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

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وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.