شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعها لستة جلسات متتالية.. ارتفاع بورصة السعودية بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 19.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8185.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% خاسرا 45.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7209.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 143 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 124 شركة، فيما تراجعت 57 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.12%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.83%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.82%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.60%.

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وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم ميدغلف للتأمين 9.92%، ثم عطاء بنسبة 5.12%، فيما جاء سهم "أسمنت الجنوب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.20%، ثم الكابلات السعودية بنسبة 2.97%، ثم الإحساء بنسبة 2.25%.

وفى سياق آخر قالت شركة STC السعودية، إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، مضيفة أنها اتفقت مع شركة فودافون العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالى النهائى عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وأكدت شركة STC السعودية، فى بيان لبورصة السعودية، أنها ستعمل مع فودافون، بشكل حصري بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مشيرة إلى أن الصفقة لا تتضمن عملية الاستحواذ المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة.