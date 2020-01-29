شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: انضمام "بورتو" و"جى بى اوتو" للمؤشر الرئيسى.. واستبعاد شركتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير.

وفى إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، شهد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، وكذلك كل من مؤشر EGX 30 CAPPED، ومؤشر EGX30 TR "اللذان يضمان نفس شركات مؤشرEGX30 "، استبعاد 3 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقًا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 3 شركات جديدة للمؤشر.

Advertisements

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 7 شركات مقابل انضمام 7 شركات جديدة، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 12 شركة مقابل انضمام 12 شركة جديدة للمؤشر.

وتجرى البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهى الأولى فى يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12)، وتنتهى المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير فى قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التى تستوفى المعايير.