الاقتصاد

رئيس فودافون يكشف أسباب بيع حصة الشركة بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر تفاصيل عملية البيع المحتمل التى أعلنت عنها فودافون العالمية لاسهمها بفودافون مصر لشركة الاتصالات STC، موضحا أن الشركة العالمية  ستركز على السوق الأوربى خلال الفترة المقبلة لاسيما فيما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس للمحمول، إلا إنها ستبقى علي استثمار ها بفودافون للخدمات الدولية بمصر و التى استحوذت عليها مؤخرا. 

 

مؤتمر شركة فودافون (1)

 

وأكد فرومان خلال مؤتمر صحفى بشأن الصفقة التى أعلنت تفاصيلها اليوم، أن استحواذ اس تى سي على حصة فودافون العالمية يثبت أن السوق المصرى واعد وبه فرص كبيرة للاستثمار، كما كشف عن مزايا سيحصل عليها العميل لاسيما بخدمات التجوال الدولى. 

 

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

 

مؤتمر شركة فودافون (2)

 

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

 

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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