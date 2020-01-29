شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة هذا الأسبوع.. مؤشرات البورصة المصرية خضراء بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.889 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 142.3 مليون ورقة مالية بقيمة 624.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.33%، والعرب على 10.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.07%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 80.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 15856 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 552 نقطة.

وارتفعت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.