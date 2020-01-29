شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون: موظفو فودافون لن يتأثرو بعملية الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عملية البيع المحتمل لحصة الشركة الأم فى فودافون مص، البالغة 55% لمشغل الاتصالات السعودى STC، لن يؤثر على التزامات الشركة بمصر، اذ تمتلك الشركة العالمية فودافون للخدمات الدولية وسيتم تعيين ما يقرب من ألف موظف جديد بهذه الخدمات، موضحا أيضا أن لا تغيير فى الهيكل التنفيذى للشركة إذ أن ما أعلن هو بداية للبيع المحتمل ويحتاج لموافقات العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.

وقال فرومان فى لقاء صحفى اليوم إن موظفى فودافون مستمرون فى عملهم بالشركة ولن يتأثروا بعملية الاستحواذ حال اتمامها إذ يقدر الجانب السعودى هذا الشأن.

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وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.