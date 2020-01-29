شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للإنشاء تبدأ إجراءات رسمية لبيع العلامات التجارية لشركة جولدن بيراميدز بلازا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة اتحاد المقاولين العالمية تبدآن الإجراءات الرسمية لبيع العلامات التجارية المملوكة لشركة جولدن بيراميدز بلازا ومنها العلامة (سيتي ستارز) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الحجز عليها ، وذلك تنفيذا لحكم التحكيم الصادر لصالحهما ضد شركة جولدن بيراميدز بلازا.

يذكر أن شركة أوراسكوم كونستراكشون بى . إل . سى، أعلنت أن التحالف المشترك بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة المقاولون العرب، قد وقع عقدًا لتنفيذ محطة معالجة مياه بقيمة 739 مليون دولار على نظام ال(EPC).

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وتبلغ طاقة محطة المعالجة، والتى ستكون الأكبر فى مصر، 5 ملايين متر مكعب فى اليوم وستعالج المياه لأغراض الاستفادة منها فى الاستصلاح والزراعة، وبالإضافة إلى القيام بأعمال إنشاء محطة معالجة مياه، فإن التحالف المشترك سوف يقوم بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 5 سنوات.

ويعد هذا العقد هو امتداد لتوسع شركة أوراسكوم فى قطاع المياه، والذى يمتد على جميع أنواع المشاريع بما فى ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والرى والبنية التحتية، علاوة على ذلك، حصلت الشركة على عقود تشغيل وصيانة فى معظم مشاريعها المائية لمدة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات بعد انتهاء الإنشاءات لهذه المشاريع