شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل فى بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل ارتفعت فى يناير بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018، ما يعزز مؤشرات على تحسن متواضع فى سوق الإسكان وثقة أكبر فى الاقتصاد عموما منذ انتخابات ديسمبر.

وقالت جمعية التشييد نيشن وايد إن أسعار المنازل زادت 1.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 1.4 بالمئة في ديسمبر، متجاوزة جميع التوقعات في استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز، فيما وصفته "بتحسن متواضع".

وارتفعت أسعار المنازل فى شهر يناير وحده 0.5% على أساس شهري من 0.1% فى ديسمبر وهو أعلى من متوسط التوقعات بزيادة 0.3%.