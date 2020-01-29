شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير العلامة التجارية لفودافون بعد استحواذ STC عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى حال الإنتهاء من صفقة بيع 55% من فودافون مصر للمشغل السعودى، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى إستخدام علامة فودافون التجارية، وإتفاقيات التجوال المتميزة، والإستفادة من الأسعار وإتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وكانت مجموعة فودافون العالمية قد أعلنت اليوم توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، فى أكبر صفقات 2020.

وتعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد إستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافى للجهالة على شركة فودافون مصر، ومن المتوقع إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو 2020.

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فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

وقال نيكولاس ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون، فى وقت سابق اليوم:"أشعر بالفخر بنجاح شركة فودافون مصر وريادتها فى السوق المصرى كشبكة المحمول "رقم واحد"، وأثق باستمرارية هذا النجاح والتقدم مع شركة الاتصالات السعودية STC"، مضيفا أن هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا فى تعظيم الفائدة لاستثماراتنا فى الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية والذى من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا".

وأضاف نيكولاس ريد :"تواجدنا فى السوق المصرى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة، ونتطلع إلى لمواصلة هذه العلاقة الوثيقة مع الشركة فى مصر من خلال اتفاقية الشراكة الجديدة طويلة الأجل وأيضا من خلاف شركة فودافون للخدمات الدولية VOIS ".

ومن جانبه قال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، :"الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل "فودافون مصر"، خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا"، ويؤكد على سعينا للريادة فى مجال الإتصالات، ليس فقط فى السعودية بل إقليميا.

وأضاف ناصر، :"فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرى، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة، المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة.