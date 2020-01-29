شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: تات نفت الروسية تقول إن اتفاق أوبك+ يضفى ضبابية على خطط الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء عن رئيس شركة تات نفت الروسية المتوسطة الحجم لإنتاج النفط قوله إن الاتفاق العالمي لكبح إنتاج الخام، المعروف باتفاق أوبك+، يضيف المزيد من الضبابية لخطط الاستثمار في الإنتاج.
كما قال نايل ماجانوف إن تات نفت وغيرها من الشركات تدرس مبادلة إمدادات الوقود إلى زيمبابوي بالألماس.
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