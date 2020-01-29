النفط يرتفع والأسواق تراقب تأثير فيروس كورونا والمخزونات الأمريكية تهبط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثانى اليوم الأربعاء، لتعوض جزءا من الخسائر التى مُنيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد أوبك لتخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب بينما ساهمت بيانات أظهرت تراجعا فى المخزونات الأمريكية فى صعود الأسعار.
وزاد سعر خام القياس العالمى برنت 1% إلى 60.09 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكى 55 سنتا أو1% أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل.
وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا الذى انتشر خارج الصين وتحاول تقييم الأثر الاقتصادى مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصا وتقليص شركات الطيران رحلاتها للصين.
وقالت مصادر من أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو على الأقل من مارس وربما تزيد التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام فى الصين بشكل كبير نتيجة انتشار الفيروس.
وقال مصدر من أوبك "هناك احتمال قوى لتمديد آخر وخفض أكبر وارد" مضيفا أن تأثير فيروس الصين على الطلب على النفط سيتضح أكثر على الأرجح خلال الأسبوع المقبل.
وفى الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضى مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 482 ألف برميل.
ونزلت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات فى استطلاع رويترز بزيادة 1.3 مليون برميل.
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