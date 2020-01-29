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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 8 أسابيع والأنظار على قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل فى الصين ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام أولى اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2020.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 98.13 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.95 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.94 نقطة.
حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 98.16 نقطة ، بعد بيانات قوية عن ثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال كانون الثاني/يناير الجاري.
فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 5,974 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 132 حالة ، الأمر الذي زاد المخاوف حيال الانتشار السريع للفيروس القاتل فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.
يختتم فى وقت لاحق اليوم ، مجلس الاحتياطي الاتحادي ،أولى اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2020 ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%.
يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.
ويركز المستثمرين على تفاصيل بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ، خاصة بعد التأكيد خلال الاجتماع السابق على الراغبة فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير على مدار العام بالكامل.
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