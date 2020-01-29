شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي ومخاوف فيروس كورونا يكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وبعد انتعاشة قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، لكن يكبح توسيع المكاسب استمرار مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع البنوك ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بنسبة 0.8% ، مع صعود واسع لمعظم أسهم البنوك فى أوروبا والعالم.

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فى الصين ،أكدت السلطات الصحية يوم الأربعاء ،أن 132 أشخاص قد لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بالفيروس القاتل كورونا الجديد ،وارتفع عدد المصابين إلى 5.974 حالة.

ودعا الزعيم الصيني "شي جين بينغ" يوم الثلاثاء إلى تعزيز العزم والثقة ،واتخاذ التدابير الوقائية والعلمية ،والاستمرار فى سياسات محددة ،حتى تنتصر البلاد فى معركة كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من واحد بالمئة ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تقييم المستثمرين للإضرار الناجمة عن الفيروس الصيني.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 بنحو 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.