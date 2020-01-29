شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد المخاوف حول تفشي فيروس كورونا فى الصين ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام أولى اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2020.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,572.29$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,566.90$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,563.36$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.95% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,588.43$ للأونصة.

فى ظل الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى الصين ، يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة ،وعلى رأسها الذهب والين الياباني.

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فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 5,974 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 132 حالة.

يختتم فى وقت لاحق اليوم ، مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" ،أولى اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2020 ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

ويركز المستثمرين على تفاصيل بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ، خاصة بعد التأكيد خلال الاجتماع السابق على الراغبة فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير على مدار العام بالكامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 899.41 طن متري.