شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التعافي بعد الانخفاض المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ، من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بدعم الانخفاض المفاجئ فى المخزونات الخام بالولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط التطورات حول انتشار فيروس كورونا فى الصين.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.24$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.95$، و سجل أدنى مستوي عند 53.68$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 60.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.01$ ، وسجل أدنى مستوي عند 59.80$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.2% ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 52.18$ المسجل فى اليوم السابق.

وحققت أيضا العقود الآجلة للخام الدولي "نفط برنت" ارتفاعا بنسبة 1.8% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 58.52$ للبرميل الأدنى منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 كانون الثاني/يناير،فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف التوقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 428.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 تشرين الأول / أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.7 مليون برميل.

فى الصين ،أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 5,974 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 132 حالة.

ومن أجل مواجهة تفشى الفيروس الجديد ، عززت الحكومة الصينية الإجراءات الوقائية وفرضت قيود على السفر ، ومددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير ،وطلبت من الشركات فى شنغهاي عدم بدء العمل حتى 9 شباط/فبراير المقبل على الأقل.