شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت بتقديم تداولات سلبية الآن بعد اختبار مستوى 59.60، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم الانخفاض المقترح، والذي يستهدف مستوى 56.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 59.60 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط