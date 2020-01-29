شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مدعوماً بالإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 51.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط