شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 17.60، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 16.96 ثم 16.35 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط