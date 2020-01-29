شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 1575.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 1554.10 كهدف رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 1575.90 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1554.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت