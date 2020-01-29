شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 1.3000، وطالما أن السعر دون مستوى 1.3150، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 1.2920 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2736 كمحطة تصحيحية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2940 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط