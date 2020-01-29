شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يبدأ بالتعافي – تحليل – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.30% بما يعادل 18.66 نقطة ليستقر السهم عند سعر 1,452.56 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,395.62، ليستهدف مستوى المقاومة 1,503.25.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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