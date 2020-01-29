شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يحاول تعويض بعض من خسائره – تحليل – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 33.23، هذا المستوى الذي أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 0.23 نقطة ليستقر السهم عند سعر 33.64 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 33.23، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 32.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه