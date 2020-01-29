جنرال إليكتريك يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 29-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 0.29 نقطة ليستقر السهم عند سعر 11.73 دولار، وقد تزامن ذلك مع استناده في الوقت نفسه لخط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.35، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 12.28 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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