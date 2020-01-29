فيس بوك يستعد لمهاجمة مقاومة عنيدة – تحليل – 29-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيس بوك (FB) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى البعيد، وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 2.92 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 217.79 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 208.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 222.63 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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