شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.90% بما يعادل 0.08 نقطة ليستقر السهم عند سعر 8.97 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا انه يظل يتعرض للضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.05، ليستهدف مستوى الدعم 8.70. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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