شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دخل العمولات يصعد بأرباح "الأهلي التجاري" 18.8% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك الأهلي التجاري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 18.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأفاد البنك، في بيان منشور على "تداول"، بارتفاع صافي الربح إلى 11.4 مليار ريال، بالعام الحالي، مقابل 9.6 مليار ريال خلال العام 2018.
وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وكذلك انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.
وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى، وفي المقابل انخفضت رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل عملات أجنبية.
وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة إلى 20.5 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل دخل عمولات بلغ 19.1 مليار ريال خلال 2018.
وكان البنك قد صعد بأرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.
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