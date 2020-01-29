شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية: 2.39 مليار دولار قيمة الاستحواذ على حصة بفودافون مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة فودافون العالمية وذلك للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر والبالغة 55%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن عملية الاستحواذ المحتملة متوافقة مع استراتيجية الشركة التوسعية.

واتفق الطرفان على أن مبلغ الشراء هو 2.392 مليار دولار أمريكي (8.970 مليار ريال) مقابل حصة فودافون العالمية والبالغة 55% في شركة فودافون مصر، وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر ( 100% Enterprise Value) بقيمة 4.350 مليار دولار أمريكي ( 16.312 مليار ريال سعودي) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها، علماً بأن العمل بهذه المذكرة سيبدأ من تاريخ توقيعها، لمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

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وتجدر الإشارة إلى أن فودافون ستعمل مع الشركة بشكل حصري بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين الشركة وفودافون بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة فودافون وأي موافقات نظامية ذات صلة.

وأظهرت بيانات شركة الاتصالات السعودية، في وقت سابق، أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعت بنسبة 22.4% بالغة 2.411 مليار ريال مقارنة بـ 3.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي ربحها خلال عام 2019 بالكامل إلى 10.755 مليار ريال، مقارنة بـ 10.78 مليار ريال أرباح عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.23%.