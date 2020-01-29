شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات الطاقة تهبط بأرباح "كهرباء السعودية" 19.6% بالعام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 19.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار ريال في الربع المقابل مالعام ن 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 6 مليار ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثراً بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك هذا بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل.

وقد عادل ما سبق جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل بالإضافة إلي اقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019 الذي كان له أثر ايجابي أدى إلى ارتفاع تقديري بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي في بند الايرادات التشغيلية الاخرى لعام 2019.

وتراجعت الإيرادات إلى 65 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 64 مليار ريال في العام 2018.

وكشفت الشركة في وقت سابق عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.