شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع تدفع "سابك" لتكبد الخسائر خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 0.64 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 6.6 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة تراجع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 32.8 مليار ريال في الربع الرابع، مُقابل إيرادات بلغت 40.3 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.

وكانت سابك قد حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.