شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: الإعلان عن النتائج السنوية لـ"سابك" سيعطي دفعة للسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات أن تكون نتائج "سابك" أعلى في الربع الرابع 2019 وذلك بسبب وجود مخصص بأكثر من 1.25 مليار ريال في الربع الثالث، وهو ما سيعطي دفعة قوية لأداء السوق في المرحلة المقبلة.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن التوقعات باتت ترجح أكثر انخفاض نتائج الشركات التي لم تعلن بعد عن بيانات الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار إلى أن النتائج الشركات في الربع الأخير من العام الماضي، بأنه من أسوأ الفصول حتى على صعيد القطاع المصرفي.

وقال إن النتائج المالية أظهرت أن البنوك لم تستفد كثيراً من طرح "أرامكو"، ولم تزل تواجه مشكلة زيادة المخصصات، وسوف تستمر المخصصات بالظهور في نتائج المصارف.

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وقال الرقيب إن معامل الارتباط بين النفط والسوق السعودية، كان يظهر دلالة عكسية، ولم يتأثر السوق بأسعار النفط في الفترة الماضية، لكن التراجع كان واضحاً بسبب المخاوف الناشئة عن فيروس كورونا.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، تداولات أمس الثلاثاء متراجعا 0.15% ليفقد 12.39 نقطة ويغلق عند 8166.08 نقطة بتداولات 3.2 مليار ريال.

وكشفت النتائج المالية لـ"سابك"، عن تراجع في الأرباح بنسبة 86.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللينوالذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 64.5%.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.