البنك الإسلامى للتنمية يعلن عن برامج المنح الدراسية للعام الدراسى 2020/2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزيرة التخطيط: مصر حققت تقدمًا كبيرا نتيجة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في التعليم

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية على الإعلان عن برامج المنح الدراسية المقدمة من البنك للعام الدراسي 2020/2021.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاستثمار في العنصر البشري أهم أولويات الدولة المصرية لأنه هو أساس البناء والتنمية، مؤكدة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

وأضافت السعيد أن التقرير الأخير للتنمية البشرية يؤكد أن مصر حققت تقدمًا كبيرا في هذا المجال نتيجة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، خاصة أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبير جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر بعين الاهتمام إلى الاستثمار في رأس المال البشري مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم علي استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هي الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.

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وحول برامج المنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية خلال العام الدراسي 2020/2021 ، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سيتم تعميم الإعلان عن هذه البرامج على مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في سبيل جذب أكبر عدد من الكوادر المصرية المؤهلين والمتميزين للترشيح والاستفادة من هذه البرامج.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد حمزة حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية باكتمال عملية الاختيار لبرامج المنح الدراسية التي يقدمها البنك للسنة الدراسية 2019/2020، مؤكدًا على أن المنصة الإلكترونية للمنح الدراسية التي أطلقت العام الماضي قد ساهمت في استهداف المرشحين الموهوبين، كما أفادت في التركيز على احتياجات البلدان الأعضاء، وأسفرت عن تلقي البنك ما يقرب من 187000 طلب من 192 دولة.

وأضاف رئيس البنك أن مبادرة المنصة الإلكترونية قد مكنت البنك من تقديم منح دراسية لأفضل المرشحين المؤهلين لمواصلة الدراسات العليا، في أكثر المجالات تقدمًا في جامعات مرموقة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب احتياجات الدول الأعضاء.

وتشمل برامج المنح الدراسية الجديدة التي يقدمها البنك الاسلامي للتنمية خلال العام الدراسي 2020/2021 برامج لمنح البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، وبحوث ما بعد الدكتوراه، ويتم التقديم عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بالمنح الدراسية المتاحة عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك: www.isdb.org ، وذلك في تاريخ أقصاه 28 فبراير 2020.