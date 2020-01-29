شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قطاعات تدفع بورصة الكويت للصعود للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك، للجلسة الثانية على التوالى.

وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحا 28.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6344.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحاً 34.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7059.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% رابحاً 17.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4929.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 445.8 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون دينار كويتى عبر 11 ألف صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.37%.

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وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.85%، تليه شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 17.65%، ثم شركة الأولى للاستثمار بنسبة 10.27%، فيما تصدر سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.53% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.96%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.87%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة العقارات المتحدة، عن قيام إحدى شركاتها التابعة، بتوقيع عقد تسهيلات مصرفية ممنوحة من أحد البنوك المحلية بقيمة 42.972 مليون دينار، وذلك بغرض تمويل مشاريع الشركة.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن مدة سريان تلك التسهيلات سوف تنتهي في 30 سبتمبر 2020، وسوف تُجدد حسب متطلبات تنفيذ تلك المشاريع.

وأفادت "متحدة" في البيان بأن أثر هذه التسهيلات المصرفية سيظهر في البيانات المالية المُجمعة لشركة العقارات المتحدة للربع الأول لعام 2020.