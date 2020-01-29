شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه مع تقييم المستثمرين لأضرار فيروس الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدولار قرب أعلى مستوى فى شهرين وكذلك فعلت عملات أخرى يُنظر إليها كملاذات آمنة فى الوقت الذى استعاد فيه المستثمرون هدوءهم بعد تفشى فيروس كورونا فى الصين، ويترقبون المزيد من الأنباء بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة.

وصعد مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فى أحدث تعاملات 0.1% إلى 98.089، بينما تراجع اليورو 0.2% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1002 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته منذ 29 نوفمبر.

والعملة الأمريكية مرتفعة 1.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام، وذلك قبيل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الذى يُعقد فى وقت لاحق اليوم.

ومن غير المتوقع أن يعدل المركزى الأمريكى أسعار الفائدة حين يصدر قراره، لكن المستثمرين سيرغبون فى أن يعرفوا ما إذا كان جيروم باول سيبقى على لهجته المتفائلة بحذر.

وجرى تداول الين، الذى قفز فى وقت سابق هذا الأسبوع مع شراء المستثمرين للعملة التى تعتبر مخزنا للقيمة فى أوقات التوتر، عند 109.10 ين للدولار، ليرتفع على نحو طفيف خلال الجلسة.

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وصعد الفرنك السويسرى 0.1% إلى 1.0713 فرنك لليورو لكنه تراجع نوعا ما عن المستوى المرتفع البالغ 1.0666 الذى سجله أمس الثلاثاء.

ويسبب فيروس كورونا الذى جرى رصده حديثا القلق بسبب انتشاره السريع وقلة المعلومات المعروفة عنه، وارتفع معدل الوفيات بشكل حاد إلى 132 اليوم، مع تسجيل قرابة 1500 حالة إصابة ليصل الإجمالى لنحو 6000 لكن هناك دلائل على انحسار قلق المستثمرين.

وصعد اليوان فى تعاملات الأسواق الخارجية قليلا إلى 6.9605 للدولار، دون المستوى الذى سجله يوم الاثنين عند 6.9900 وهو أضعف مستوى فى نحو شهر. وشهدت العملة الصينية شهد عمليات بيع كثيفة فى الأيام القليلة الماضية.

وتراجع الجنيه الاسترلينى 0.1% إلى 1.3020 دولار قبيل اجتماع يعقده بنك إنجلترا المركزى يوم الخميس، والمستثمرون منقسمون بشأن ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة.

وعزز الدولار الأسترالى تعافيه من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف الشهر بعد بيانات للتضخم جاءت أقوى من المتوقع، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالى خلال الجلسة ليسجل 0.6761 دولار أمريكي.