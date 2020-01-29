شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة جديدة لـ"أوبر" فى لندن.. تعليق الترخيص يهدد الشراكة مع ماكدونالدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة أوبر العالمية للنقل على موعد مع خسارة جديدة فى السوق البريطانى، بعد تعليق تجديد ترخيص عملها فى لندن، فبخلاف أزمات الخسائر المباشرة، كشفت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن شراكة أوبر مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز أيضاً مهددة بالفشل.

وقالت الشبكة الأمريكية إن خدمات "أوبر ايتس" فقدت الحقوق الحصرية لإتمام توصيل حوالي 15 مليون عملية تسليم تابعة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز كل عام في المملكة المتحدة.

وتواجه "أوبر" بالفعل خسارة محتملة لأعمالها التجارية في لندن، بعد أن سحب المنظمون رخصة المدينة في العام الماضي، ووفقًا لجوزيف بارنيت لامب ، المحلل لدى كريديت سويس يعد فقدان احتكار تسليم طلبات ماكدونالدز (MCD) بمثابة ضربة قوية لأوبر حيث تقدم خدمة التوصيل حوالي 30 مليون طلب في المملكة المتحدة سنويًا، وتشكل ماكدونالدز حوالي نصف هذه الطلبات.

وقال لـ CNN Business: "بدون هذا الاحتكار، يمكن أن تكون الطلبات تحت الضغط في عام 2020".

وقال بول بومروي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز البريطانية في بيان إن الشراكة الحالية مع أوبر إيتس كانت "ناجحة بشكل كبير". مشيرا إلى أن خدمة التوصيل متاحة من خلال 950 مطعما، مضيفا "يسعدنا أننا اتفقنا على إقامة شراكة مع جست إيت كمزود إضافي للتسليم في عام 2020".

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ووفقا للتقرير تتعرض Uber eats (المتوقع ان تحقق خسارة تصل الى 2.9 مليار دولار خلال عام 2019) الى ضغوط متزايدة من المساهمين للتخلص من الأداء الضعيف، ولم ترد اوبر على الامر حينما وجه اليها طلب للتعليق.

وفي نفس السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة دارا خسروشاهي مؤخراً أن Uber Eats ستخرج من الأسواق التي لا يمكنها أن تكون بها فى المركز رقم 1 أو رقم 2.

وقالت أوبر الأسبوع الماضي إنها ستبيع أعمالها الخاصة بتسليم المواد الغذائية في الهند إلى منافس محلي.

ومن المحتمل أن تخسر الشركة أموالًا على شراكة ماكدونالدز (MCD) ، وفقًا لبارنيت لامب ، نظرًا لانخفاض معدلات العمولة وقيم الطلبات المنخفضة من السلسلة الضخمة، مضيفا أن الصفقة يمكن أن توقف خسارة العملاء في منصات أخرى وإقناع المطاعم الأخرى بالانضمام إلى Just Eat.

وكان من المقرر أن تندمج Just Eat مع منافستها الهولندية "تيكاوي" هذا الشهر قبل أن توقف سلطات المنافسة في المملكة المتحدة الصفقة للتحقيق فيها.