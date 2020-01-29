شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير بسهم المصرية للاتصالات..ومحللون: صفقة STC قد تغير قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الاتصالات السعودية "stc"، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع مجموعة فودافون العالمية، بخصوص استحواذ محتمل على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر، وهى شركة مساهمة مصرية كانت متداولة بالبورصة المصرية، وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات النسبة المكملة 45% من شركة فودافون مصر، وهذه النسبة تعد من أهم الاستثمارات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تساهم التوزيعات التى الخاصة بفودافون مصر بنسبة كبيرة للغاية فى الأرباح المجمعة للمصرية للاتصالات.

وقال صلاح الدين حيدر المحلل الاقتصادى، إن هذا الاستحواذ المحتمل سيغير كثيرا فى خريطة الاستثمارات فى قطاع الاتصالات فى مصر، حيث إن هذا الاستحواذ فى حالة إتمامه، سيكون له عدد من الآثار أهمها السيولة التى سيتم ضخها فى شركة فودافون مصر بعد عملية الاستحواذ والتى ستساهم بشكل كبير فى تطوير الشركة وزيادة تنافسيتها فى السوق المصرى.

فيما أضاف إسلام عبد العاطى المحلل الاقتصادى، أن تأثير هذه الصفقة قد يمتد إلى الشركة المصرية للاتصالات، والتى من المحتمل أن تتخلص من استثماراتها فى فودافون مصر، نظرا لتغير المساهم الرئيسى، خاصة وأن شركة الاتصالات السعودية لديها من السيولة ما يتيح لها الاستحواذ بشكل كامل على الشركة محل الصفقة، مشيرا إلى أنه فى حالة بيع المصرية للاتصالات حصتها فى فودافون مصر، ستتوفر لدى المصرية للاتصالات حجم ضخم من السيولة سيساعد الشركة على سداد إلتزاماتها والتى تعدت 13.7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تدعيم قدرتها على التوسع والتطوير، وأيضا حجم السيولة الذى سيتوفر سيوجب على المصرية للاتصالات البحث عن استثمار آخر لاستغلال السيولة المتاحة وتعويض فقد استثمارها فى فودافون مصر.

وعلقت سيدة أحمد المحلل الاقتصادى، أنه بالرغم من عدم افصاح المصرية للاتصالات عن توجهاتها إزاء هذه الصفقة، إلا أن النظرة المبدئية تشير إلى احتمالية بيع حصتها، بدليل أن سهم الشركة يحصد ارتفاعات كبيرة منذ الإعلان عن هذه الصفقة، حيث تجاوز حاجز 11.2 جنيه ومرتفعا بنسبة 20% خلال يومين.

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جدير بالذكر أن نتائج أعمال المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر من 2019، أظهرت تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 3.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 8% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.