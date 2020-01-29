شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى خضراء للجلسة الثانية مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% رابحا 12.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2805.53 نقطة، مدفوعا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 159.7 مليون سهم محققة ما قيمته 165.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1717 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقر سهم واحد.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.16%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، ثم قطاع السلع بنسبة 1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 10.29%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.43%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 230 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.360 مليون سهم إلى 74.590 مليون سهم تمثل 3.366% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 28 يناير الجارى.