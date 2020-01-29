شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسرا 0.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1645.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 914.1 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.02% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.21% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.62%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%

وأعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن نتائجها المالية السنوية لعام 2019، وحققت الشركة صافى ربح 2.7 مليون دينار مقارنة بقيمة 486.4 ألف دينار من العام السابق بارتفاع قدره 455%.

وحققت الشركة إجمالى الإيرادات خلال عام 2019، وبلغت 4.445 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1.746 مليون دينار العام السابق، بنسبة نمو 155%، وبلغ مجموع الدخل الشامل 3.901 مليون دينار مقارنة بقيمة 1.687 مليون دينار.