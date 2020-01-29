شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": لا زيادات بأسعار كروت الشحن.. وهذه هى الأسعار بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، إنه لا زيادات بأسعار كروت الشحن المدفوعة مسبقا لخدمات المحمول، موضحا بأن حكم القضاء الإدارى خاص بتأييد قرار صادر من جهاز تنظيم الاتصالات منذ ثلاث سنوات برفع أسعار كروت الشحن بقيمة 36% خصما من الرصيد.

وشدد المصدر فى حديثه لليوم السابع، بأن أسعار كروت الشحن كما هى بالأسواق لم يطرأ عليها أى زيادات كما لم نخفض من قيمة الرصيد ولا يوجد اتجاه لرفع الأسعار فى الوقت الحالى.



وينشر ”الخليج 365” أسعار كروت الشحن بالأسواق وجاءت كالتالي: وينشر ”الخليج 365” أسعار كروت الشحن بالأسواق وجاءت كالتالي: كارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ10 جنيهات ويتضمن رصيد بـ7 جنيهات.



كارت فئة 50 جنيها يباع بقيمة 50 جنيها، ويتضمن رصيد بـ35 جنيها. كارت الفئة 25 جنيها يباع بقيمة 25 جنيها، ويتضمن رصيد بـ17.5 جنيه. كارت 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيها. Advertisements

وأيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.

وثبت للمحكمة أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة الـ 8% الخاصة بضريبة الجدول.

يذكر أن حجم اشتراكات الهاتف المحمول ارتفعت لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019، و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.