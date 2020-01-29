شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات المصريين والعرب ترفع مؤشر البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 13745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1898 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.30% ليصل إلى مستوى 15828 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 5122 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.01% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 1380 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 553 نقطة.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولى، عن تحقيق صافى ربح 60.5 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.13 مليون جنيه في 2018، بنسبة نمو 40% على أساس سنوى، وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 214.89 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 189.7 مليون جنيه فى 2017.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حققت أرباحاً بلغت 44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 30.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.