شكرا لقرائتكم خبر عن شلل يصيب الشركات العالمية الكبرى بسبب كورونا.. و"CNN" تكشف تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت العديد من الشركات العالمية الكبري قرارات حاسمة بمنع سفر موظفيها ومدراءها إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل الذى خلف ما يزيد على 100 حالة وفاة منذ انتشاره وحتى الآن.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية الأربعاء، من بين تلك الشركات، شركة فورد للسيارات وفيس بوك وغيرها الكثير.

وأدي انتشار فيروس كورونا الذي كانت مدينة ووهان الصينية مركز انطلاقه إلى وفاة اكثر من 100 شخص وتسبب في اغلاق عدد من الشركات في جميع انحاء الصين، كما تعمل عدد من الشركات على إيقاف رحلات العمل الى الصين.

وطالبت شركة فيس بوك موظفيها بتعليق أى سفر "غير ضروري" إلى البر الصيني وذلك تمشياً مع توجيهات صدرت عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض وطرق الوقاية منها حيث حذر مركز السيطرة على الأمراض المسافرين من الامتناع عن الذهاب إلى الصين.

ووفقا للتقرير أجبرت الشركة الموظفين الذين عادوا مؤخراً من الصين بالعمل من المنزل لفترة غير محددة من الزمن.

ومن جانبها قامت شركة فورد بحظر السفر من الصين وداخلها حيث أخبرت الموظفين الذين سافروا إلى هناك بالالتزام بفترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بعد عودتهم..بينما في شركة جونسون آند جونسون صرح المتحدث الرسمي للشركة انه لا يمكن للموظفين السفر إلى الصين إلا لحالات الأعمال الحرجة ويحتاجون إلى موافقة القيادة العليا.

وأخبرت الشركة الموظفين العائدين من الصين إلى دول مثل الولايات المتحدة أن يتوقعوا المزيد من التدقيق ، كما يطلبون منهم العمل من المنزل إذا كانوا عائدين من مقاطعة هوبى ، حيث يوجد ووهان.

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وأفادت الأنباء أن شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات تقوم بإجلاء الموظفين من مصانعها في ووهان وصرح متحدث باسم الشركة لـ CNN Business بأن "المغتربين اليابانيين وأفراد أسرهم في ووهان سيعادون إلى اليابان على متن طائرة مستأجرة للحكومة اليابانية، باستثناء بعض الذين سيبقون".

وفي نفس السياق أخبر متحدث باسم جنرال موتورز أنه لم يصب أي من موظفيها بالفيروس، وأنه تم إيقاف الرحلات الى الصين باستثناء احتياجات العمل الهامة وأضاف أن مكاتبها ومصانعها في البلاد قد أغلقت منذ 24 يناير بسبب عطلة احتفالات رأس السنة القمرية.

بدورها، قالت شركة تويوتا إنها قررت تأجيل إعادة تشغيل العمليات في أربعة مصانع للسيارات في الصين لمدة أسبوعين على أقل تقدير. تدرس هوندا إجراءات مماثلة.

وقام بنك ستاندرد تشارترد في المملكة المتحدة أيضًا بتقييد السفر إلى الصين حيث طلب من الموظفين الحد من الاجتماعات في الصين وهونج كونج، كما تقدم إرشادات للعاملين حول كيفية تطهير المباني والتعرف على أعراض الفيروس.

ووفقا لأخر احصائيات أعلن الثلاثاء الماضي وفاة 106 أشخاص بسبب الفيروس وأصيب 4610 وفقا للسلطات الصينية.

وبحسب التقرير تسبب انتشار الفيروس فى إغلاق هونج كونج حدودها مع البر الرئيسي، وقد دفع هذا الإجراء شركات مثل ستاربكس وماكدونالدز إلى إيقاف عملياتها في ووهان، وتم تأكيد خمس حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، لكن مركز السيطرة على الأمراض قال إن الفيروس لم ينتشر في البلاد وأن مخاطر الصحة العامة كانت منخفضة.