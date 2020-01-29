الاقتصاد

البنوك ترفع أسهم أوروبا فى التعاملات المبكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الأربعاء بدعم من أسهم البنوك عقب نتائج قوية من سانتاندير، لكن تنامى المخاوف بشأن فيروس كورونا السريع الانتشار كبح المكاسب.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، ليواصل التعافى من عمليات بيع جرت فى وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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وتفوق المؤشر إيبكس الإسبانى فى الأداء على سائر البورصات فى المنطقة، ليرتفع مدعوما بصعود سهم بنك سانتاندير 2%، وحقق البنك ارتفاعا فى صافى الربح الفصلى بدعم من أداء قوى للأنشطة الأساسية فى سوقه الرئيسية فى البرازيل ومكاسب رأسمالية.

وارتفع مؤشر البنوك 0.5%  ليتصدر القطاعات الفرعية الرئيسية فى أوروبا.

وربحت أسهم موردى أبل بما فى ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس وإس.تى ميكروإلكترونيكس بعد أن تفوقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على توقعات المبيعات والأرباح خلال الفصل الذى يشهد عمليات تسوق فى العطلات.

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