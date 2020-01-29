شكرا لقرائتكم خبر عن سي.آى كابيتال تسعى لطرح 4 شركات ببورصة مصر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك فى سي.آى كابيتال، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى مصر، اليوم الأربعاء إن شركته تسعى لطرح أربع شركات ببورصة مصر هذا العام من بينها إنبى وأبو قير للأسمدة.

كانت الحكومة المصرية كشفت فى مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية فى 23 شركة بالبورصة فى إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه فى غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 22 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 % من أسهم الشركة الشرقية للدخان فى وقت سابق من العام الجاري.

وإنبى الغير مطروحة فى البورصة وأبو قير للأسمدة المقيدة من ضمن الشركات التى تسعى الحكومة لطرح حصص منها بسوق المال لغير المطروح وزيادة الحصة المطروحة للشركات المقيدة والمطروح منها حصص بالفعل فى السوق.

وأضاف بدران فى مؤتمر صحفى لشركته بالقاهرة أن شركته ستتولى إدارة طرح شركة فى قطاع الأغذية هذا العام أيضا بقيمة أكثر من مليار جنيه بجانب شركة أخرى فى قطاع التعليم الخاص.

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جرى تداول سهم الشركة فى بورصة مصر عند 4.60 جنيه للسهم بارتفاع 2.2 %.

وقال بدران إن حجم الأصول المدارة لدى شركته بلغ 9.2 مليار جنيه فى 2019 ارتفاعا من 7.5 مليار جنيه فى 2018.

وأضاف "حجم المحافظ المالية بالشركة بلغ عشرة مليارات جنيه فى 2019 مقابل ثمانية مليارات قبل عام."

وقال بدران لرويترز على هامش المؤتمر الصحفى إن سي.آى كابيتال ستبدأ نشاط التمويل الاستهلاكى خلال أسابيع برأسمال 50 مليون جنيه على أن يتم زيادته إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.