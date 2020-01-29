شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى: دراسة لإنشاء غرفة إفريقية برازيلية لزيادة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية لبحث سبل التعاون لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرازيل خلال الفترة القادمة.

ويدرس الطرفان حاليا توقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها زيادة التعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر والبرازيل بشكل خاص وإفريقيا وعربيا بصفة عامة خلال مشاركة الجانب المصري في منتدي الأعمال العربي البرازيلي المنتظر تنظيمه بالبرازيل في 14 من إبريل المقبل من خلال وفد مصري يتكون من ممثلين حكوميين ورجال أعمال في مختلف القطاعات من بينها اتفاقية انشاء مكتب لكل منهما لدي الآخر يتولي تنمية التبادل التجاري والصناعي والاستثماري واتفاقية لنقل تجربة الغرفة العربية البرازيلية في الدراسات الاقتصادية للأسواق المستهدفة علي مستوي كافة السلع واتفاقية لتفعيل خط ملاحي مباشر بين مصر والبرازيل لتسهيل كافة التعاملات الاقتصادية واتفاقية لاستخدام مصر للبرازيل كمدخل للشركات المصرية لسوق أمريكا الجنوبية واستخدام مصر كمدخل للسوق بالوطن العربي واتفاقية بين اتحاد الغرف الإفريقية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والجانب البرازيلي لإنشاء غرفة إفريقية برازيلية للتكامل مع الغرف الأخري مثل الغرف المشتركة مع الصين وكوريا والدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وتم الاتفاق علي مشاركة مصر في المنتدي العربي البرازيلي القادم بعد مشاركتها الكبيرة في المنتدي الماضي من خلال وفد ضم أكثر من 60 رجل أعمال من كبار الاقتصاديين المصريين ولتعظيم الاستفادة من اتفاقية الميركسور.

ورحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالمشاركة في المنتدي العربي البرازيلي لدعم العلاقات بين البلدين وإبرام اتفاقيات جديدة تفيد اقتصاديات مصر والبرازيل والدول الإفريقية والعربية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر والتي حسنت كثيرا من المناخ التجاري والصناعي والاستثماري في مصر وادت الي نمو الاقتصاد القومي المصري.

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وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن فتح قنوات وتعاون جديد بين مصر والدول الإفريقية والعربية والبرازيل خطوة مهمة جديدة نحو تنمية التبادل التجاري والاستثماري المشترك وفتح اسواق تجارية جديدة لكل منها لدي الأخري وهو ما يؤدي إلي دعم حقيقي لاقتصاد هذه الدول كما أن الاتفاقيات الجديدة ستوفر معلومات عن كافة الأسواق والفرص الاستثمارية بها وهو ما ينتج عنه إقامة استثمارات وشركات قي القطاعات المختلفة هدفها تقوية الاقتصاديات لهذه الدول وزيادة العلاقات الاقتصادية.

وشدد "العربي" علي أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية جديدة وهي التحول الرقمي والشمول المالي الذي يواكب التطورات العالمية في التنمية والتطوير وهذا أيضا عامل مهم لتقوية العلاقات مع كافة الدول اقتصاديا، مشيرا إلي أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يفتح زراعية للتعاون مع كافة الدول بشأن إقامة استثمارات مشتركة ورفع معدلات التبادل التجاري من خلال الطرق الحديثة في كافة التعاملات الاقتصادية.

من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية إن التطور في الأنشطة في مصر والدول العربية وراء السعي إلي تنمية التعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية خاصة في ظل المدن الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا بالدول العربية مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس في مصر والفرص الاستثمارية المشجعه علي جذب استثمارات برازيلية لمثل هذه المدن وغيرها سواء في مصر أو بعض الدول العربية .

وأكد أن مشاركة اتحاد الغرف التجارية المصرية في منتدي الأعمال العربي البرازيلي خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثناية خاصة أنه سيتم علي هامش المنتدي تنظيم معرض للمنتجات المصرية لفتح أسواق تجارية جديدة، كما أنه سيتم الاحتفال باليوم العربي في البرازيل في ظل وجود حوالي 12 مليون عربي بالبرازيل.

وكشف رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن المنتدي سيفتتحة الرئيس البرازيلي في حضور أكثر من 10 وزراء برازيليين وهو ما يؤكد قوة وضخامة هذا المنتدي وأهميته لدعم العلاقات المصرية العربية البرازيلية علي المستويين الحكومي والقطاع الخاص.