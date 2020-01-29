شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يسجل أعلى مستوى فى شهرين على مشارف مستويات 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بعد النجاح فى تجاوز مستويات 9,000$ ، بفضل تسارع مستويات الطلب ، على مشارف الوصول إلى مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 44$ بما يعادل نسبة 0.5% إلى 9,430$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,386$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 9,273$.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 5.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 14 كانون الثاني/يناير الجاري ، بفضل تسارع مستويات طلب العملة الرائدة فى سوق التشفير.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 9 مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي ،مع استمرار صعود أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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كما اشرنا سابقا ،تمكنت العملة الرقمية البتكوين فى تجاوز مستويات 9,000$ ، بفضل تسارع مستويات الطلب على أكبر عملة مشفرة فى العالم ،ولا سيما طلب التحوط من المخاطر ،وتستهدف العملة حاليا الوصول إلى مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$.

يركز المستمرين فى الوقت الحالي على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تفاقم انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

تفشي فيروس كورونا الجديد الذي بدأ فى الصين تدريجيا وانتقل بالفعل إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ،الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المستثمرين مع ارتفاع عدد القتلى إلى 130 حالة وإصابة أكثر من 6000 شخص.

فى السابق ،لم تقدم مثل هذه الأحداث غير المتوقعة للمستثمرين الكبار ، طريقة فعالة من حيث الحاجة إلى التحوط فى محافظ التشفير الخاصة بهم ، لكن مع إطلاق خيارات البتكوين مؤخرا وبعض المنتجات الأخرى ،أصبح للمستثمرين القدرة حاليا لحماية محافظهم الاستثمارية باستخدام استراتيجيات الخيارات المختلفة.